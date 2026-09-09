World Champions Will Be There, Too
Rangnick as Coach: Here’s How the ORF Convention Is Set to Unfold
In a two-day “Future Forum” scheduled for September, the government aims to pull the ORF out of its crisis—there’s even talk of a major overhaul of the public broadcaster. And to that end, the government is enlisting prominent support.
One thing is clear from the outset: this is no small gathering. Starting Thursday, Media Minister Andreas Babler (SPÖ) is hosting the “Future Forum.” For two days, a group of 200 people from a diverse range of backgrounds will discuss what the ORF should look like in the future. The outcome will serve as the basis for a “comprehensive reform” by policymakers. Here’s what it’s all about:
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