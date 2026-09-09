40 Jahre Lotterien: Partygäste Rangnick und Co.

Der Teamchef ließ es sich nicht nehmen, persönlich zu gratulieren: Ralf Rangnick war einer von zahlreichen Stargästen aus Sport, aber auch Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft bei der pompös inszenierten Gala zum 40. Geburtstag der Österreichischen Lotterien.
Das Jubiläum machte deutlich, wofür die Österreichischen Lotterien weiterhin stehen wollen – für Vertrauen, Verantwortung, Innovationskraft und nachhaltigen Nutzen für Österreich.
Großen Raum nahm in der – von der via KI auferstandenen Kaiserin Maria Theria als Erfinderin von „Zahlenlotto“ kokett begleiteten – Gala auch das gesellschaftliche Engagement des Unternehmens ein. Vertreter von zehn langjährigen Partnerorganisationen erhielten die Möglichkeit, ihre Projekte vorzustellen. „Dabei wurde sichtbar, wie vielfältig die Unterstützung der Österreichischen Lotterien wirkt – von Sport über Kultur und Inklusion bis hin zu sozialen Initiativen“, heißt es in einer Aussendung.
Wirkung durch Engagement
Zu den vertretenen Organisationen zählten unter anderem die Österreichische Sporthilfe, das Österreichische Olympische Comité, das Österreichische Paralympische Comité, Sport Austria, die Vereinigten Bühnen Wien, die Kinderhilfe Österreich, die Österreichische Seniorenhilfe, der Österreichische Inklusionspreis, der Tiergarten Schönbrunn und das Donauinselfest. Die Botschaft war eindeutig: Gesellschaftliche Wirkung entsteht durch langfristige Partnerschaften und verlässliches Engagement.
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