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40 Jahre Lotterien: Partygäste Rangnick und Co.

Sport-Mix
09.09.2026 08:01
Mehmet Hayirli, Rollstuhlbasketballer, Ralf Rangnick, Fußballteamchef Österreichische ...
Mehmet Hayirli, Rollstuhlbasketballer, Ralf Rangnick, Fußballteamchef Österreichische Nationalmannschaft, Moderatorin Kristina Sprenger, Veronika Aigner, Johannes Aigner und Elisabeth Aigner, Para-Ski Alpin (von links) – sie alle gratulierten den Österreichischen Lotterien.(Bild: Christian Husar)
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Von krone Sport

Der Teamchef ließ es sich nicht nehmen, persönlich zu gratulieren: Ralf Rangnick war einer von zahlreichen Stargästen aus Sport, aber auch Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft bei der pompös inszenierten Gala zum 40. Geburtstag der Österreichischen Lotterien.

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Das Jubiläum machte deutlich, wofür die Österreichischen Lotterien weiterhin stehen wollen – für Vertrauen, Verantwortung, Innovationskraft und nachhaltigen Nutzen für Österreich.

Großen Raum nahm in der – von der via KI auferstandenen Kaiserin Maria Theria als Erfinderin von „Zahlenlotto“ kokett begleiteten – Gala auch das gesellschaftliche Engagement des Unternehmens ein. Vertreter von zehn langjährigen Partnerorganisationen erhielten die Möglichkeit, ihre Projekte vorzustellen. „Dabei wurde sichtbar, wie vielfältig die Unterstützung der Österreichischen Lotterien wirkt – von Sport über Kultur und Inklusion bis hin zu sozialen Initiativen“, heißt es in einer Aussendung.

Allwyn-CEO Robert Chvátal, Aufsichtsrats-Vorsitzender Österreichische Lotterien Robert Zadrazil, ...
Allwyn-CEO Robert Chvátal, Aufsichtsrats-Vorsitzender Österreichische Lotterien Robert Zadrazil, Vorstandsdirektor Andreas Bierwirth, Vorstandsdirektor Martin Škopek, Österreichischen Lotterien, BM Wolfgang Hattmannsdorfer, Wirtschaft, Energie und Tourismus und Generaldirektor Erwin van Lambaart, Österreichischen Lotterien(Bild: Österreichische Lotterien)

Wirkung durch Engagement
Zu den vertretenen Organisationen zählten unter anderem die Österreichische Sporthilfe, das Österreichische Olympische Comité, das Österreichische Paralympische Comité, Sport Austria, die Vereinigten Bühnen Wien, die Kinderhilfe Österreich, die Österreichische Seniorenhilfe, der Österreichische Inklusionspreis, der Tiergarten Schönbrunn und das Donauinselfest. Die Botschaft war eindeutig: Gesellschaftliche Wirkung entsteht durch langfristige Partnerschaften und verlässliches Engagement.

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