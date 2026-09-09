40 Jahre Lotterien: Partygäste Rangnick und Co.

Großen Raum nahm in der – von der via KI auferstandenen Kaiserin Maria Theria als Erfinderin von „Zahlenlotto“ kokett begleiteten – Gala auch das gesellschaftliche Engagement des Unternehmens ein. Vertreter von zehn langjährigen Partnerorganisationen erhielten die Möglichkeit, ihre Projekte vorzustellen. „Dabei wurde sichtbar, wie vielfältig die Unterstützung der Österreichischen Lotterien wirkt – von Sport über Kultur und Inklusion bis hin zu sozialen Initiativen“, heißt es in einer Aussendung.