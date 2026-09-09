Siebenjähriger musste Tod seines Hundes mitansehen

Dienstagmittag machte sich ein Siebenjähriger im Bezirk Völkermarkt mit seinem Hund – einem Jack Russell Terrier – an der Leine auf den Weg zu einem Spaziergang. Der Weg führte rund um sein Elternhaus. Mit seinem Hund an der Leine ging er an einem Wohnhaus vorbei, als plötzlich ein anderer Hund auf die beiden zurannte.