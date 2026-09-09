Siebenjähriger musste Tod seines Hundes mitansehen

Dramatische Szenen spielten sich Dienstagmittag im Bezirk Völkermarkt in Kärnten ab: Ein siebenjähriger Bub musste mitansehen, wie sein kleiner Hund von einem anderen Vierbeiner attackiert und tödlich verletzt wurde. Das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes stand im Einsatz.
Dienstagmittag machte sich ein Siebenjähriger im Bezirk Völkermarkt mit seinem Hund – einem Jack Russell Terrier – an der Leine auf den Weg zu einem Spaziergang. Der Weg führte rund um sein Elternhaus. Mit seinem Hund an der Leine ging er an einem Wohnhaus vorbei, als plötzlich ein anderer Hund auf die beiden zurannte.
Siebenjähriger unter Schock
Dem eingesperrten Staffordshire Terrier war es gelungen, durch die Haustür ins Freie zu kommen. Um 12.15 Uhr attackierte der größere Hund den Jack Russell Terrier. „Der Staffordshire Terrier habe den deutlich kleineren Hund mehrfach in den Rücken gebissen“, informiert die Landespolizeidirektion Kärnten.
Trotz des raschen Einschreitens der Besitzer des größeren Hundes, die die Tiere schließlich voneinander trennen konnten, kam für den kleinen Terrier jede Hilfe zu spät.
Der siebenjährige Bub blieb bei dem Vorfall zwar körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen schweren Schock. Zur Betreuung des Kindes wurde das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes angefordert.
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