Band Westlife läutet Wintersaison in Ischgl ein

Mehr als 55 Millionen verkaufte Tonträger

Mehr als 55 Millionen Tonträger verkauften Westlife bisher, in Großbritannien und Irland bilden die mittlerweile Mittvierziger nach wie vor die meistverkaufte Album-Band des 21. Jahrhunderts. Über sechs Millionen Konzertkarten setzten die vor allem auch in Asien populären Iren bisher ab, allein von der in den vergangenen Jahren abgehaltenen „Wild Dreams Tour“ wurden mehr als 1,2 Millionen Tickets verkauft – ausverkaufte Stadionkonzerte inklusive, so etwa in China oder im Londoner Wembley Stadion.