Affäre vermutet, dann stach Ehemann 13 Mal zu

Was dann passierte, daran will sich der 46-Jährige nicht mehr so genau erinnern. Ihm sei nur ihre „negative Körpersprache“ aufgefallen. „Dann bin ich mit dem Messer auf sie los“, erinnert er sich. Auch in dem Zimmer: Drei, der vier gemeinsamen Kinder. Dass das Opfer noch lebt, sei laut Staatsanwältin vor allem ihnen zu verdanken. Während der 23-jährige Sohn „instinktiv“ handelte und den Vater überwältigte, setzte eine der Schwestern die Rettungskette in Gang. Auch die beiden wurden verletzt.