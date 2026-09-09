Militär-Oberst Reisner warnt vor „hartem Winter“

Reisner erwartet auch eine weitere Zunahme von Sabotagefällen. Beim Drohnenfund von Leipzig ging es Russland darum, einen sehr wichtigen Transportknotenpunkt der Ukraine anzugreifen. Ob der Sprengsatz durch Zufall oder Absicht nicht gezündet sei, macht aus der Sicht des Militärexperten „keinen Unterschied, weil man in beiden Fällen davon ausgehen muss, dass es zu einer Eskalation gekommen wäre.“ Angst und Schrecken zu erwirken, habe man so oder so erreicht. Der Experte erinnerte auch an den Fund von sprengstoffbeladenen Paketen 2024, die nur wegen einer Verspätung nicht an Bord eines DHL-Frachtflugzeugs entzündet wurden, oder den Versuch, drei deutsche Marineschiffe unbrauchbar zu machen. Dass das Baltikum Ziel von begrenzten russischen Angriffen sein könne, sei ebenfalls „durchaus vorstellbar“. Es sei notwendig sich für weitere Eskalationen vorzubereiten.