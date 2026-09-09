Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mehr hybride Angriffe

Militär-Oberst Reisner warnt vor „hartem Winter“

Außenpolitik
09.09.2026 13:24
Dass europäische Staaten es nicht geschafft haben, die Produktion von Fliegerabwehrsystemen ...
Dass europäische Staaten es nicht geschafft haben, die Produktion von Fliegerabwehrsystemen signifikant zu erhöhen, bezeichnete Reisner (links) als „absolute Niederlage“.(Bild: Krone-Collage/Imre Antal, EPA/GAVRIIL GRIGOROV KREMLIN / POOL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine Befürchtung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist nach Ansicht des Militärexperten Oberst Markus Reisner durchaus realistisch: Der russische Präsident Wladimir Putin sei „zutiefst überzeugt, die Ukraine im Winter endgültig in die Knie zu zwingen“. In Europa dürften die Sabotagefälle weiter zunehmen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

So sehr sich die USA auch um Vermittlung bemüht haben wollen – Reisner sieht „keinerlei Entgegenkommen von russischer Seite“. Sondern eine Eskalation der Luft- und hybriden Angriffe. Signale einer Deeskalation fehlten, erklärte Reisner. „Wir sehen im Gegenteil eine Eskalation der Luftkriegsführung auf die Ukraine, und wir sehen auch eine Eskalation der hybriden Kriegsführung gegenüber Europa.“

So habe Moskau nach dem Besuch des Direktors des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, John Ratcliffe, Ende August etwa seine Luftangriffe gegen die Ukraine massiv verstärkt. „Das ist eigentlich die Antwort von Putin auf die Initiative der USA gewesen.“ Auch dass der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn des US-Präsidenten, Jared Kushner, am Sonntag nicht nach Kiew fliegen konnten, sondern den Zug nehmen mussten, sei ein Beleg dafür. Die zuvor erfolgten russischen Luftangriffe auf die Flughäfen in der Umgebung von Kiew hätten eine Reise mit dem Flugzeug verunmöglicht.

Witkoff (links) und Kushner (rechts) bei ihrem Besuch von Selenskyj in Kiew
Witkoff (links) und Kushner (rechts) bei ihrem Besuch von Selenskyj in Kiew(Bild: AFP/HANDOUT)

Mehr hybride Angriffe auf Europa
Russland werde versuchen, den Winter zu nützen, um die kritische Infrastruktur der Ukraine zu treffen, und parallel hybride Angriffe auf Europa durchzuführen. Moskau gehe es dabei darum, die Bevölkerung in Europa so zu verunsichern, dass der Druck auf die Regierungen steigt, Produktionen zur Unterstützung der Ukraine einzustellen. Langstrecken-Drohnenangriffe der Ukrainer auf Gebiete tief in Russland seien schließlich vor allem deswegen möglich, weil einige europäische Staaten Drohnen beziehungsweise Drohnenbauteile wie Motoren fertigen und der Ukraine zur Verfügung stellen, erinnerte Reisner. Dänemark sei das erste Land gewesen, das den Ukrainern zugesagt habe, Waffenproduktion auf seinem Territorium für die Ukraine zuzulassen. Auch deutsche Firmen seien in der Drohnenproduktion engagiert.

Reisner erwartet auch eine weitere Zunahme von Sabotagefällen. Beim Drohnenfund von Leipzig ging es Russland darum, einen sehr wichtigen Transportknotenpunkt der Ukraine anzugreifen. Ob der Sprengsatz durch Zufall oder Absicht nicht gezündet sei, macht aus der Sicht des Militärexperten „keinen Unterschied, weil man in beiden Fällen davon ausgehen muss, dass es zu einer Eskalation gekommen wäre.“ Angst und Schrecken zu erwirken, habe man so oder so erreicht. Der Experte erinnerte auch an den Fund von sprengstoffbeladenen Paketen 2024, die nur wegen einer Verspätung nicht an Bord eines DHL-Frachtflugzeugs entzündet wurden, oder den Versuch, drei deutsche Marineschiffe unbrauchbar zu machen. Dass das Baltikum Ziel von begrenzten russischen Angriffen sein könne, sei ebenfalls „durchaus vorstellbar“. Es sei notwendig sich für weitere Eskalationen vorzubereiten.

Große Aufregung in Leipzig nach dem Drohnen-Fund.
Große Aufregung in Leipzig nach dem Drohnen-Fund.(Bild: AFP/NEWS5)

Weitere Mobilisierung in Russland möglich
Trotz der Zuversicht könne sich Russland keine großen militärischen Erfolge an der Front erwarten. Diese sei „mehr oder weniger nahezu erstarrt“, so Reisner. Auf der „taktisch-operativen Ebene“ seien also „keine großen Veränderungen zu erwarten“ – mit Ausnahme davon, dass unter Umständen nach der Duma-Wahl eine Mobilisierung zusätzlicher Kräfte stattfinden könnte. Anders sei die Lage auf der „strategischen Ebene“: Russland nehme Tankstellen und die Energieversorgung der Ukraine ins Visier. Der ukrainische Energieminister räumte unlängst ein, dass circa 80 Prozent der kritischen Infrastruktur der Ukraine, vor allem die Energieversorgung, beschädigt oder zerstört seien. „Das ist der Punkt, wo Putin ansetzt, und Putin glaubt, dass er jetzt diesen Winter nützen kann, um die Ukraine quasi in die Knie zu zwingen.“

Fehlende Abwehrraketen als Achillesferse
Selenskyj fordere daher die Lieferung von Abwehrraketen. Denn Patriot-Abwehrraketen seien „das entscheidende Mittel, um sich gegen ballistische Raketen und Marschflugkörper zur Wehr setzen zu können“. Auch gegen Gleitbomben an der Front seien sie notwendig. Allein in der Nacht auf Dienstag habe die Ukraine nur etwa die Hälfte der rund 60 russischen Raketen abschießen können. „Das ist die Achillesferse, die Putin erkennt.“ Die Amerikaner hätten im Krieg gegen den Iran rund zwei Drittel ihres Arsenals an Patriot-Raketen aufgebraucht. „Aber natürlich könnten die USA noch etwas liefern, beziehungsweise gibt es auch einige Staaten, die einen Bestand haben.“

Lesen Sie auch:
Der Kreml mit Präsident Wladimir Putin folgt dem gewohnten Drehbuch der Eskalation.
Krone Plus Logo
Moskau gegen Berlin
Putins Psychokrieg: „Die Angst ist bereits da“
02.09.2026
Mindestens zwei Tote
Russland greift nach Feuerpause wieder Kiew an
08.09.2026

USA agieren „mit zweierlei Maß“
Die USA würden „hier mit zweierlei Maß agieren“, erklärte der Militärexperte weiter. Einerseits geben sie der Ukraine Unterstützung mit Aufklärungsdaten, damit die Ukraine in der Lage sei, mit Langstreckendrohnen anzugreifen und damit Druck auf Russland auszuüben. Andererseits verwehre sie der Ukraine aber auch Patriot-Raketen, „um den Russen Druckmöglichkeiten zu geben“. Die USA möchten wohl, dass beide Seiten nachgeben und für einen Kompromiss bereit sind. Dass europäische Staaten es nicht geschafft haben, die Produktion von Fliegerabwehrsystemen signifikant zu erhöhen, bezeichnete Reisner als „absolute Niederlage“. Auch Alternativen wie SAMP/T oder IRIS-T würden in zu geringem Stückausmaß von beispielsweise bis zu 150 Stück (SAMP/T) hergestellt. Die Produktion von Patriot-Raketen dagegen soll von 650 auf 1000 pro Jahr steigen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
09.09.2026 13:24
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
225.521 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
111.733 mal gelesen
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Adabei Österreich
„Miss Austria“ Lucia Sisic mit 22 Jahren gestorben
102.522 mal gelesen
Große Bestürzung und Fassungslosigkeit herrscht über den plötzlichen Tod von Lucia Sisic, die ...
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
3335 mal kommentiert
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Innenpolitik
„Seit 40 Jahren klar: Mensch macht Klimawandel“
1636 mal kommentiert
Ist es „Gotteslästerung“, wenn man Menschen für den Klimawandel verantwortlich macht, wie ...
Kolumnen
Hierzulande bringt Kickls Erfolg alles ins Wackeln
1628 mal kommentiert
Herbert Kickl bei einem seiner seltenen Auftritte im ORF
Mehr Außenpolitik
Mehr hybride Angriffe
Militär-Oberst Reisner warnt vor „hartem Winter“
Attacken im Bundestag
Weidel gegen Merz: „Schwarz-Rot ist vorbei“
Strafvollzug im Fokus
Volksanwaltschaft sieht alarmierende Suizidzahlen
Plus von 60 Prozent
Gesundheit: Kosten stiegen stärker als das BIP
Präsident spendabel
Trumps Assistentin bekam großzügiges Geschenk
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf