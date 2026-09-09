Sandra Bullock versteckte Kind in Eishockeytasche

Im Katz-und-Maus-Spiel mit der Klatschpresse greift die Hollywood-Schauspielerin Sandra Bullock (62) auch mal zu ungewöhnlichen Maßnahmen: Einmal versteckte sie ihren Sohn in einer Eishockeytasche.
Das war 2010, als sie sich von ihrem Ehemann Jesse James trennte, wie sie im Magazin „Interview“ erzählt. Beide hatten kurz zuvor ein Baby adoptiert, Louis Bardo (heute 16).
Bullock, die in „Miss Undercover“ eine Agentin spielte, erklärt ihre Aktion im gemeinsamen Interview mit Schauspielkollegin Jennifer Aniston (57): „Man muss wie die CIA vorgehen.“
„Mir wurde klar, dass ich aus dem Haus musste, weil die Paparazzi im Anmarsch waren und niemand wusste, dass ich ein Neugeborenes hatte“, berichtet sie.
Gerade hatte sie beim Kastenaufräumen Eishockeytaschen gefunden. „Also habe ich ihn in seine Babyschale gesetzt, diese in die Eishockeytasche gesteckt und die Tasche um ihn herum zugemacht.“ Diese habe sie dann wie irgendeine beliebige Eishockeytasche zum Auto getragen.
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