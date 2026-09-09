Red Bull nimmt Weltmeister-Sohn unter Vertrag!

„Talent unter Beweis gestellt“

Der 349-fache Grand-Prix-Teilnehmer sieht im Red-Bull-Programm die richtige Umgebung für die weitere Entwicklung seines Sohnes. „Sie bieten ein überzeugendes und umfassendes Programm, um Robins Entwicklung in den kommenden Jahren zu fördern und ihm all die Erfahrung zu vermitteln, die er benötigt, um sein natürliches Talent weiterzuentwickeln – ein Talent, das er bei all seinen bisherigen Kart-Rennen bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat“, ergänzt Räikkönen.