Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Top-Talent

Red Bull nimmt Weltmeister-Sohn unter Vertrag!

Formel 1
09.09.2026 13:29
Robin Räikkönen (11) unterschreibt bei Red Bull.
Robin Räikkönen (11) unterschreibt bei Red Bull.(Bild: Getty Images / Red Bull Content Pool)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Robin Räikkönen macht den nächsten Schritt auf dem Weg nach oben. Der erst elfjährige Sohn von Ex-Formel-1-Weltmeister Kimi Räikkönen wird in das Junior-Team von Red Bull Racing aufgenommen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der junge Finne ist seit frühester Kindheit im Kartsport unterwegs und konnte dort bereits national wie international Erfolge feiern. Nun wechselt er in jenes Förderprogramm, aus dem unter anderem Sebastian Vettel und Max Verstappen hervorgegangen sind.

Red Bull lobt Talent und Reife
Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies war bei der Verpflichtung der neuen Nachwuchsfahrer federführend und zeigt sich vom Sohn des bislang letzten Ferrari-Weltmeisters überzeugt. „Robin hat bereits im Kartsport außergewöhnliche Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Seine Schnelligkeit, seine Rennfertigkeiten und sein natürliches Talent haben ihn zu einem der vielversprechendsten jungen Fahrer seiner Altersklasse gemacht.“

Robin Räikkönen ist jetzt Red-Bull-Junior
Robin Räikkönen ist jetzt Red-Bull-Junior(Bild: Getty Images / Red Bull Content Pool)

Gleichzeitig will Red Bull den Elfjährigen behutsam aufbauen und ihm keinen „unnötigen Druck auferlegen“. Auch charakterlich soll Robin seinem berühmten Vater durchaus ähneln. Mekies erklärt: „Er beeindruckt durch seine Reife, seine gelassene Art und seine klare Konzentration auf das Fahren.“

Kimi Räikkönen stolz
Kimi Räikkönen freut sich über den nächsten Karriereschritt seines Sohnes. „Wir sind alle begeistert und freuen uns sehr, dass Robin ausgewählt wurde, seine Rennkarriere als Mitglied des Red Bull Junior Teams fortzusetzen. Laurent und alle anderen bei Red Bull haben uns während unserer gesamten Gespräche unglaublich unterstützt.“

Kimi Räikkönen (li.) und RB-Teamchef Laurent Mekies
Kimi Räikkönen (li.) und RB-Teamchef Laurent Mekies(Bild: Getty Images / Red Bull Content Pool)

„Talent unter Beweis gestellt“
Der 349-fache Grand-Prix-Teilnehmer sieht im Red-Bull-Programm die richtige Umgebung für die weitere Entwicklung seines Sohnes. „Sie bieten ein überzeugendes und umfassendes Programm, um Robins Entwicklung in den kommenden Jahren zu fördern und ihm all die Erfahrung zu vermitteln, die er benötigt, um sein natürliches Talent weiterzuentwickeln – ein Talent, das er bei all seinen bisherigen Kart-Rennen bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat“, ergänzt Räikkönen.

Robin Räikkönens Verpflichtung führt an dieser Stelle die in den letzten Jahren angestoßenen Änderungen am Programm weiter. Lange war das ursprünglich von aufgebaute System darauf ausgelegt gewesen, Fahrer erst im Formelsport umfangreich zu fördern. Erst in den letzten Jaren begann man auch früher im Kartsport anzusetzen, wie es etwa Mercedes tut.

Gwen Lagrue neuer Boss für Red Bull Juniors
Aktuell befindet sich das Programm sowieso im Umbruch. Nachdem Dr. Helmut Marko mit Ende 2026 in den Ruhestand ging, hat Red Bull als Nachfolger den langjährigen Mercedes-Juniorchef Gwen Lagrue angeworben. Lagrue wird ebenfalls 2027 seinen Dienst antreten. Daneben setzt Red Bull dieses Jahr auf den langjährigen Ferrari-Mann (und Räikkönen-Vertrauten) Gino Rosato in einer Beraterrolle.

Gwen Lagrue (mi.) war jahrelang bei Mercedes. Nun ist er bei Red Bull.
Gwen Lagrue (mi.) war jahrelang bei Mercedes. Nun ist er bei Red Bull.(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/CLIVE MASON)

Damit erhält die nächste Generation der Räikkönens den Hebel und die Kraft von einem der renommiertesten Nachwuchsprogramme der Formel 1. Man darf gespannt sein, ob Robin in einigen Jahren bereits für Furore sorgen kann ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Formel 1
09.09.2026 13:29
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
225.521 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
111.733 mal gelesen
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Adabei Österreich
„Miss Austria“ Lucia Sisic mit 22 Jahren gestorben
102.522 mal gelesen
Große Bestürzung und Fassungslosigkeit herrscht über den plötzlichen Tod von Lucia Sisic, die ...
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
3335 mal kommentiert
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Innenpolitik
„Seit 40 Jahren klar: Mensch macht Klimawandel“
1636 mal kommentiert
Ist es „Gotteslästerung“, wenn man Menschen für den Klimawandel verantwortlich macht, wie ...
Kolumnen
Hierzulande bringt Kickls Erfolg alles ins Wackeln
1628 mal kommentiert
Herbert Kickl bei einem seiner seltenen Auftritte im ORF

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf