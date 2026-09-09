US-Unternehmen will Waffen in Deutschland bauen

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist Covenant bereits in Gesprächen mit der deutschen Bundeswehr und der Beschaffungsbehörde, ohne dass dies offiziell bestätigt wird. Denburg sagte – ohne einen direkten Bezug zu Deutschland – es gebe bereits einen Produktionsvertrag für Lieferungen von Deutschland aus beginnend im ersten Quartal 2027. „Dieser europäische Kunde wird selbst entscheiden, wann er dies bekanntgeben möchte“, sagte sie dazu.