Mafia-Boss nach Mord an Lazio-Ultra festgenommen

Mehr als sieben Jahre nach dem Mord an dem Lazio-Ultra-Boss Fabrizio Piscitelli hat die italienische Polizei sieben Mafiosi festgenommen. Sie stehen im Verdacht, den Mord an Piscitelli, auch „Diabolik“ genannt, in Auftrag gegeben und organisiert zu haben, wie die Carabinieri mitteilten. Unter den Festgenommenen befindet sich Michele Senese, Boss des Senese-Clans, der zu den mächtigsten Mafia-Gruppen in der italienischen Hauptstadt zählt.