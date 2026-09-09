Jazz-Größen aus aller Welt spielen in Leibnitz

Mit zehn Konzerten an vier Tagen startet am 24. September die 14. Ausgabe des Jazzfestivals Leibnitz unter dem Motto „Von Schloss zu Schloss“. Das Programm habe „höchsten Anspruch und geht an die Grenzen des Zumutbaren“, sagt der künstlerische Leiter Otmar Klammer.
Wein trinken und Jazz hören: Das ist das Konzept des Jazzfestivals im südsteirischen Leibnitz, das in seiner 14. Ausgabe auch immer mehr Menschen aus dem nahen Ausland anzieht. „Das Publikum kommt aus ganz Österreich und aus den umliegenden Ländern. Immer mehr Gäste kaufen einen Vier-Tages-Pass“, sagt Organisatorin Isabella Holzmann.
In zehn Konzerten an vier Tagen konzentriert sich in Leibnitz die Crème de la Crème der internationalen Jazz-Szene. Was sie vereint: „Höchster Anspruch“ und Exklusivität, sagt der künstlerische Leiter Otmar Klammer, und dass man dem Publikum „mehr und mehr zumuten kann“. Gerade am Donnerstag und Freitag stehen experimentellere Zugänge am Programm. Den Beginn macht das österreichische Trio Haezz, das exklusiv im Weinkeller des Schlosses Seggau spielt. Danach folgt ein Trio rund um den „führenden Kornettisten“ Kirk Knuffke aus New York, der gemeinsam mit dem Jazzviolinisten Charles Burnham auftritt.
„Sehr jazzig“
Am Freitag kommt mit Sonic Organism und Greg Osby eine internationale Formation in den Hugo-Wolf-Saal, die Klammer als „sehr jazzig und bis in die Neue Musik hinein gehend“ beschreibt. Ein Höhepunkt ist an gleichen Abend das Andromeda Mega Express Orchestra aus Deutschland – „ein herrlich dissonanter Klangkörper“ – das zum 20-jährigen Bestehen in Leibnitz sein einziges Österreich-Konzert spielt. Das Late Night Special im Kino ist „eine Rarität“, sagt Klammer: der 88-jährige Alexander von Schlippenbach mit Monk‘s Casino. Der Samstag wird besonders international: Triple Double kommen aus Skandinavien angereist, Marimba-Solistin Taiko Saitō tritt mit dem Koko Trio auf, Ramón Valle Sánchez bringt mit Maite Hontelé kubanische Klänge in die Steiermark.
Der Abschluss erfolgt wieder in einem Schloss: Das große Open Air im Schloss Ottersbach bringt mit Vincent Peirani & Living Being einen „echten Knüller“, wie Klammer sagt.
Neben 13 Weingütern aus der Region hat man heuer mit der Magna einen neuen Hauptsponsor gewonnen. Gerade in finanziell schwierigen Zeiten gebe das Sicherheit, sagt der künstlerische Leiter. „Wir hoffen, dass die Zusammenarbeit fortgesetzt wird.“
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