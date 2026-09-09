Jazz-Größen aus aller Welt spielen in Leibnitz

In zehn Konzerten an vier Tagen konzentriert sich in Leibnitz die Crème de la Crème der internationalen Jazz-Szene. Was sie vereint: „Höchster Anspruch“ und Exklusivität, sagt der künstlerische Leiter Otmar Klammer, und dass man dem Publikum „mehr und mehr zumuten kann“. Gerade am Donnerstag und Freitag stehen experimentellere Zugänge am Programm. Den Beginn macht das österreichische Trio Haezz, das exklusiv im Weinkeller des Schlosses Seggau spielt. Danach folgt ein Trio rund um den „führenden Kornettisten“ Kirk Knuffke aus New York, der gemeinsam mit dem Jazzviolinisten Charles Burnham auftritt.