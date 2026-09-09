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WTT-Champions-Turnier

Sofia Polcanova steht in Macau im Achtelfinale

Sport-Mix
09.09.2026 14:49
Sofia Polcanova
Sofia Polcanova(Bild: ETTU)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Tischtennis-Ass Sofia Polcanova hat am Mittwoch beim mit 800.000 Dollar dotierten WTT-Champions-Turnier im chinesischen Macau das Achtelfinale erreicht. Die Europameisterin besiegte ihre neue Doppelpartnerin Yuan Jia Nan aus Frankreich 3:1 (10,9,-10,10) und trifft nun am Donnerstag auf ihre Ex-Partnerin, die Rumänin Bernadette Szöcs. 

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Mit ihr hatte Polcanova im Vorjahr WM-Silber geholt. Die jüngsten fünf Duelle mit Szöcs hat Polcanova allesamt gewonnen.

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