Sofia Polcanova steht in Macau im Achtelfinale

Österreichs Tischtennis-Ass Sofia Polcanova hat am Mittwoch beim mit 800.000 Dollar dotierten WTT-Champions-Turnier im chinesischen Macau das Achtelfinale erreicht. Die Europameisterin besiegte ihre neue Doppelpartnerin Yuan Jia Nan aus Frankreich 3:1 (10,9,-10,10) und trifft nun am Donnerstag auf ihre Ex-Partnerin, die Rumänin Bernadette Szöcs.