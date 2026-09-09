Koks, Cannabis: Männer-WG als Suchtgiftzentrale

Dabei geriet auch der 29-jährige Mitbewohner stärker ins Visier der Ermittler. Der Verdacht gegen ihn erhärtete sich, woraufhin auch er festgenommen wurde. Im Fahrzeug des Mannes entdeckten die Beamten weitere rund zehn Gramm Cannabis. Beschlagnahmt wurden damals zudem Bargeld und auch Mobiltelefone.