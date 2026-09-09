Vor 50 Jahren starb Mao: „Ein Land weinte!“

Der letzte Flug nach Shanghai ...

Die Angestellten der Fluggesellschaft PIA hatten uns für diesen Aufenthalt zig verschiedene Gründe aufgetischt: „Flugplan geändert“, „Verspätung“ und „Erdbeben in Peking“. Es hieß auch: „Sie können froh sein, heute überhaupt noch nach China fliegen zu können.“ Was stimmte. Nach der Nachricht vom Tod Mao Tse Tungs (wie er vor einem halben Jahrhundert noch geschrieben wurde) war allen klar, dass China seine Grenzen sperren würde. Laut PIA waren wir die letzte Maschine, die noch von Karachi nach China fliegen durfte. Eine meiner bewegendsten Reisen nahm seinen Lauf. In Shanghai und Peking wurden wir Augenzeugen der Trauerfeierlichkeiten des „Großen Führers“. Ein Land stand still und weinte.



„Ewiger Ruhm dem großen Vorsitzenden“

Das geplante Tischtennis-„Freundschaftsturnier“ (das die 1971 nach der WM in Nagoya mit der berühmten Ping-Pong-Diplomatie begonnene Öffnung Chinas weiter fortsetzte) wurde zum Glück nicht abgesagt, sondern nur um eine Woche verschoben. Zeit genug, um Shanghai in den Tagen der Staatstrauer zu erleben. Wie sehr sich das Stadtbild geändert hatte, sahen wir auf den ersten Blick. An jedem Haus waren die roten Nationalfahnen auf halbmast gesetzt, mit schwarzer Schrift waren auf den Mauern und Wänden Beileidskundgebungen der Bevölkerung aufgeschrieben worden. Gegenüber von unserem Hotel „Ting Tiang“ hieß es beispielsweise: „Ewiger Ruhm und Dank dem großen Vorsitzenden Mao.“ Oder: „Der von den Menschen all unserer Nationalitäten am tiefsten geliebte, große Führer.“