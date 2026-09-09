Joschka Fischer: „Ohne 9/11 kein Präsident Trump“

„Verstehe Ermüdung der Amerikaner“

Der 78-jährige Fischer sagte dem „Focus“ anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Anschläge, er verstehe „die Ermüdung der amerikanischen Wähler angesichts der endlosen und verlorenen Kriege sehr gut“. „Aber eine Weltmacht kann nicht einfach sagen: ‚Ich habe genug‘, und sich nach Hause verabschieden. Dafür wird sie einen hohen Preis bezahlen – und alle mit ihr, die von ihr abhängen.“