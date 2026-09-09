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Eberl will Klarheit

Der FC Bayern München pocht auf Olise-Entscheidung

Deutsche Bundesliga
09.09.2026 13:21
Wie geht es mit Michael Olise weiter?
Wie geht es mit Michael Olise weiter?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bayerns Sportvorstand Max Eberl will bis nächsten Sommer wissen, wie es mit Michael Olise weitergeht. Bis 2029 steht der Franzose bei den Münchnern unter Vertrag, wie es danach weitergeht, ist jedoch unklar ...

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Klar ist: Der FC Bayern würde Olise gerne behalten, klar ist aber auch, dass das internationale Interesse am Flügelstürmer groß ist. Real Madrid soll sich im vergangenen Transferfenster etwa um einen Transfer des 24-Jährigen bemüht haben. 

Gegenüber „Sport Bild“ kündigte Eberl deshalb nun an, sich „zu gegebener Zeit“ mit Olise an einen Tisch setzen und über dessen Zukunftspläne plaudern zu wollen. 

Bayerns Sportvorstand Max Eberl
Bayerns Sportvorstand Max Eberl(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

Keine Ausstiegsklausel
Olise war im Sommer 2024 für 53 Millionen Euro von Crystal Palace an die Isar gewechselt, eine Ausstiegsklausel ist im Vertrag des Franzosen keine verankert.

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