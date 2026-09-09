Der FC Bayern München pocht auf Olise-Entscheidung

Bayerns Sportvorstand Max Eberl will bis nächsten Sommer wissen, wie es mit Michael Olise weitergeht. Bis 2029 steht der Franzose bei den Münchnern unter Vertrag, wie es danach weitergeht, ist jedoch unklar ...
Klar ist: Der FC Bayern würde Olise gerne behalten, klar ist aber auch, dass das internationale Interesse am Flügelstürmer groß ist. Real Madrid soll sich im vergangenen Transferfenster etwa um einen Transfer des 24-Jährigen bemüht haben.
Gegenüber „Sport Bild“ kündigte Eberl deshalb nun an, sich „zu gegebener Zeit“ mit Olise an einen Tisch setzen und über dessen Zukunftspläne plaudern zu wollen.
Keine Ausstiegsklausel
Olise war im Sommer 2024 für 53 Millionen Euro von Crystal Palace an die Isar gewechselt, eine Ausstiegsklausel ist im Vertrag des Franzosen keine verankert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.