Irans Vize erklärt Internetsperren für gescheitert

Massive Auswirkungen auf Digitalwirtschaft

Der Vizepräsident räumte ein, dass die massiven Internetsperren in den vergangenen militärischen Konflikten zu Schäden geführt hätten. „Das Internet ist wie eine Autobahn. Wenn ein Fahrzeug auf einer Autobahn einen Verstoß begeht, soll man dann die gesamte Autobahn sperren oder gegen genau dieses Fahrzeug vorgehen, das den Verstoß begangen hat?“, fragte Aref. Eine Alternative zu der kompletten Abschaltung des Internets oder den Sperren einzelner Apps nannte er nicht.