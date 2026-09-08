Seniorin stirbt in NÖ an Legionellen-Erkrankung

Eine 82-Jährige, die in der Vorwoche wegen einer Legionellen-Erkrankung im Spital Amstetten in Niederösterreich behandelt worden war, ist verstorben. Die Frau lebte in einer Einrichtung für betreutes Wohnen.
Die Bezirkshauptmannschaft bestätigte am Dienstag den Todesfall. Die Behörde geht mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass sich die Seniorin in ihrer Wohnung infiziert hat. Es gebe keine weiteren Fälle im Bezirk. Wasserproben werden derzeit untersucht.
In den vergangenen Wochen hatte es einen Legionellenausbruch im Großraum Linz gegeben. Bisher erkrankten 32 Personen, drei von ihnen starben. Österreichweit wurden im Vorjahr laut Daten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) 419 Fälle gemeldet.
Auch in Niederösterreich immer wieder Legionellen-Erkrankungen gemeldet. Bisher gab es heuer 38 Fälle. 2025 waren es 74, 2024 wurden insgesamt 63 Erkrankungen gezählt.
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