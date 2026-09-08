Motorradfahrer kollidierte auf B115 mit zwei Pkw

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagabend in Eisenerz (Bezirk Leoben). Gegen 19.25 Uhr war ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Leoben mit seinem Motorrad auf der B115 in Richtung Hieflau unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam es dabei zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden nach links abbiegenden Pkw, der von einem 60-jährigen Deutschen gelenkt wurde.