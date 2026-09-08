Motorradfahrer kollidierte auf B115 mit zwei Pkw

Am Montag kam es in Eisenerz im Bezirk Leoben zu einer Kollision zwischen einem Motorradfahrer und zwei Pkw, bei der der Biker schwer verletzt wurde. Auch die insgesamt fünf Pkw-Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht.
Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagabend in Eisenerz (Bezirk Leoben). Gegen 19.25 Uhr war ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Leoben mit seinem Motorrad auf der B115 in Richtung Hieflau unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam es dabei zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden nach links abbiegenden Pkw, der von einem 60-jährigen Deutschen gelenkt wurde.
In weiterer Folge wurde der Biker in den Gegenverkehr geschleudert und es kam zu einem zweiten Zusammenstoß mit einem hinter dem 60-Jährigen fahrenden Pkw, gelenkt von einem 36-Jährigen aus dem Bezirk Liezen. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste vom Notarzthubschrauber ins LKH Graz geflogen werden.
Die insgesamt fünf Insassen der beiden involvieren Pkw wurden vom Roten Kreuz versorgt und zur medizinischen Abklärung in das LKH nach Leoben gebracht. Neben dem Rettungshubschrauber und dem Roten Kreuz waren auch die Polizei und die Feuerwehr Eisenerz im Einsatz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.
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