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Drastische Umstellung

So sieht der Foodorafahrer bald nicht mehr aus

Wien
08.09.2026 11:33
Foodora zieht ab Oktober alle E-Mopeds aus dem Verkehr.
Foodora zieht ab Oktober alle E-Mopeds aus dem Verkehr.(Bild: AnastasiiaAkh - stock.adobe.com)
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Von krone.at

Wer regelmäßig Essen bestellt, kennt sie: die pinken Lieferfahrer auf ihren E-Mopeds. Doch genau dieses Bild gehört bald der Vergangenheit an. Denn Foodora stellt ab 1. Oktober seine eigene Flotte komplett auf Fahrräder und E-Bikes um.

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Grund dafür sind die neuen gesetzlichen Regelungen für E-Mopeds. Ab 1. Oktober gelten sie nicht mehr als Fahrräder, sondern als Kraftfahrzeuge. Damit heißt es künftig: runter vom Radweg.

Investitionen im siebenstelligen Bereich
Foodora reagiert darauf und will in Zukunft ganz auf die Fahrzeuge verzichten. Für die Umstellung nimmt das Unternehmen ordentlich Geld in die Hand. Bis 2027 sind Investitionen im siebenstelligen Bereich geplant.

Neue Vorgaben für Fahrer
Auch für die Fahrer bringt die Umstellung Änderungen. Foodora informiert nach eigenen Angaben bereits seit Juni über die neuen Vorgaben. Für den Wechsel auf Fahrräder und E-Bikes arbeitet das Unternehmen außerdem mit dem Fahrradvermieter Cycle zusammen.

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Keine Verzögerungen
Für Kunden soll sich durch die Umstellung kaum etwas ändern. Verzögerungen bei den Lieferungen erwartet Foodora nach eigenen Angaben nicht. Pizza, Burger und Co. sollen also weiterhin wie gewohnt ankommen. Nur der Lieferant muss künftig in die Pedale treten.

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