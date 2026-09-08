Vor 10 Jahren noch PL-Meister – jetzt am Tiefpunkt

Der tiefe Fall von Leicester City! Vor zehn Jahren noch sensationell Meister, nun strauchelt der Verein in Englands dritter Liga.
Nach fünf Spieltagen steht Leicester mit lediglich fünf Punkten auf Rang 17 der EFL League One und damit schon gefährlich nahe an den Abstiegsplätzen. Zuletzt kassierten die „Foxes“ eine 0:4-Niederlage gegen Oxford United.
Dabei war der Klub einst das größte Fußball-Märchen Englands. Mit Jamie Vardy, Riyad Mahrez und N’Golo Kanté startete Leicester 2015 als Abstiegskandidat in die Premier-League-Saison und wurde sensationell Meister. Danach folgten sogar ein Champions-League-Viertelfinale und ein FA-Cup-Sieg.
„You are getting sacked in the morning“
Doch seit drei Jahren zeigt die Kurve steil nach unten. Nach dem Abstieg 2023 gelang zwar der direkte Wiederaufstieg in die Premier League, anschließend wurde Leicester nach zwei Abstiegen aber bis in die dritte Liga durchgereicht. Beim 0:4 gegen Mitabsteiger Oxford United war die Stimmung endgültig am Tiefpunkt. Schon nach dem 0:3 in der 60. Minute verließen zahlreiche Fans das Stadion. Trainer Russell Martin ging danach hart mit seiner Mannschaft ins Gericht: „Wir waren zu soft und naiv.“ Außerdem sprach er von einem „Mangel an Erfahrung“.
Für den Coach, der erst seit Juli im Amt ist, wird die Luft immer dünner. Die verbliebenen Leicester-Fans sangen in Richtung Martin: „You are getting sacked in the morning“ – zu Deutsch: „Du wirst morgen früh gefeuert“.
Kult-Knipser und Meisterschaftsheld Jamie Vardy kann Leicester inzwischen nicht mehr helfen. Der 39-Jährige war zuletzt vereinslos und hat sich nun dem FC Burnley angeschlossen – in der zweiten englischen Liga.
Und Leicester? Sollte es in diesem Tempo weitergehen, könnte selbst ein weiterer Absturz in die vierte Liga plötzlich zum Thema werden.
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