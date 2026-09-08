Vor 10 Jahren noch PL-Meister – jetzt am Tiefpunkt

„You are getting sacked in the morning“

Doch seit drei Jahren zeigt die Kurve steil nach unten. Nach dem Abstieg 2023 gelang zwar der direkte Wiederaufstieg in die Premier League, anschließend wurde Leicester nach zwei Abstiegen aber bis in die dritte Liga durchgereicht. Beim 0:4 gegen Mitabsteiger Oxford United war die Stimmung endgültig am Tiefpunkt. Schon nach dem 0:3 in der 60. Minute verließen zahlreiche Fans das Stadion. Trainer Russell Martin ging danach hart mit seiner Mannschaft ins Gericht: „Wir waren zu soft und naiv.“ Außerdem sprach er von einem „Mangel an Erfahrung“.