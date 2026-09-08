Partner hat Hirnblutung, Frau verwendet sein Geld

„Er war geistig voll da“

„Das ist alles nicht wahr“, wird Verteidiger Michael Dohr in seinem Plädoyer mehrfach laut und greift die Staatsanwältin und die Privatbeteiligtenvertreter frontal an. „Sie sollten nicht über etwas reden, von dem Sie keine Ahnung haben.“ Denn: Der erkrankte Mann sei geistig vollkommen da gewesen. „Er wollte das, er war immer großzügig und wie ein Vater zu den Kindern“, so Dohr. Mittlerweile ist der Mann verstorben. „Das Pflegegeld hat sie nicht ausgegeben, sondern in einer Box gesammelt und bei der ersten Gelegenheit auf den Cent genau dem Gericht übergeben“, so Dohr. Hintergrund für die Vorwürfe sei ein tobender Erbschaftsstreit.