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Bahnstreik sorgt für große Probleme in Italien

Ausland
08.09.2026 12:24
Der Bahnhof in Neapel (Symbolbild)
Der Bahnhof in Neapel (Symbolbild)(Bild: M-Production - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein 24-stündiger Bahnstreik hat in Italien am Dienstag zu Zugausfällen und zu erheblichen Behinderungen geführt. Der Ausstand begann am Montagabend und endet am Dienstagabend um 21.00 Uhr. Die Auswirkungen könnten jedoch noch viel länger zu spüren sein ...

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Nach Angaben der Staatsbahnen FS können die Auswirkungen des Streiks in Form von Zugausfällen und Verspätungen auch über das Ende der Arbeitsniederlegung hinaus andauern. Die Bahn rief Reisende dazu auf, sich vor der Fahrt über die tatsächlich verfügbaren Verbindungen zu informieren.

Vor allem Fern-, Intercity- und Hochgeschwindigkeitszüge waren am Dienstag von dem Streik betroffen, an dem sich nicht nur Mitarbeiter der Staatsbahnen FS, sondern auch der privaten Bahngesellschaft Italo beteiligten.

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