CL-Topspiel: Real gegen Inter – ab 21 Uhr LIVE

Topspiel in der ersten Runde der Champions-League-Ligaphase. Real Madrid empfängt Inter Mailand, wir berichten ab 21 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Der internationale Fokus liegt wohl auf dem Bernabeu-Stadion von Madrid. Dort empfängt Rekordtitelträger Real (15) Italiens Tabellenführer Inter, der den Bewerb seinerseits dreimal gewann. Beim bisher letzten Triumph 2010 wurde Inter just von Jose Mourinho gecoacht, jenem Mann, der im Sommer auf den Trainersessel der Königlichen zurückkehrte. Für den Portugiesen kommt es zudem zum Trainerduell mit Cristian Chivu, der 2010 bei Inter einen wichtigen Defensivbaustein Mourinhos bildete. Den 45-jährigen Rumänen hat der 63-jährige Mourinho in der Vergangenheit sogar als eines seiner „Kinder“ bezeichnet.
Während Inter 2026/27 noch makellos ist, musste Real am vergangenen Wochenende mit dem 0:1 gegen Betis Sevilla einen ersten Rückschlag hinnehmen. Starstürmer Kylian Mbappe scheiterte vom Elfmeterpunkt, während sein Inter-Pendant Lautaro Martinez beim 3:2-Erfolg über SSC Napoli mit einem Doppelpack glänzte. Inter hat Real in diesem Jahrtausend allerdings noch nicht besiegen können. Zuletzt gelang das im November 1998, als die Mailänder um Ronaldo die Gäste mit 3:1 bezwangen. Seitdem gab es 4 Niederlagen, in insgesamt 19 Duellen stehen bei 2 Remis 7 Siege für Inter 10 für Real entgegen.
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