CL-Topspiel: Real gegen Inter – ab 21 Uhr LIVE

Während Inter 2026/27 noch makellos ist, musste Real am vergangenen Wochenende mit dem 0:1 gegen Betis Sevilla einen ersten Rückschlag hinnehmen. Starstürmer Kylian Mbappe scheiterte vom Elfmeterpunkt, während sein Inter-Pendant Lautaro Martinez beim 3:2-Erfolg über SSC Napoli mit einem Doppelpack glänzte. Inter hat Real in diesem Jahrtausend allerdings noch nicht besiegen können. Zuletzt gelang das im November 1998, als die Mailänder um Ronaldo die Gäste mit 3:1 bezwangen. Seitdem gab es 4 Niederlagen, in insgesamt 19 Duellen stehen bei 2 Remis 7 Siege für Inter 10 für Real entgegen.