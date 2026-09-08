„Habe für meine Pferde mehr getan, als nötig war“

Schlimm klingt der Vorwurf, die 58-Jährige habe ihre Stute, die sich nach einer Sehnenverletzung nicht auf den Beinen halten konnte, nach einer Totgeburt verenden lassen. „Stimmt nicht“, sagt die Angeklagte. „Die Tierärztin hat gemeint, es dauert noch vier Wochen bis zur Geburt.“ Tags darauf habe sie Ausfluss bemerkt und Alarm geschlagen. „Die Tierärztin hat ohne Untersuchung das Fohlen geholt. Es war tot. Für die Stute war das zu viel. Ich habe die Dame auf Schadenersatz geklagt.“