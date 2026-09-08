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CL-Konferenz

City, Real, Inter, BVB und Co. – ab 21 Uhr LIVE

Champions League
08.09.2026 04:35
Manchester Citys Erling Haaland
Manchester Citys Erling Haaland(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Erste Runde der Champions-League-Ligaphase. Mit dem sportkrone.at-Konferenzticker sind Sie ab 21 Uhr bei vier Partien live dabei.

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Hier der Konferenzticker:

Der internationale Fokus liegt wohl auf dem Bernabeu-Stadion von Madrid. Dort empfängt Rekordtitelträger Real (15) Italiens Tabellenführer Inter, der den Bewerb seinerseits dreimal gewann. Beim bisher letzten Triumph 2010 wurde Inter just von Jose Mourinho gecoacht, jenem Mann, der im Sommer auf den Trainersessel der Königlichen zurückkehrte. Für den Portugiesen kommt es zudem zum Trainerduell mit Cristian Chivu, der 2010 bei Inter einen wichtigen Defensivbaustein Mourinhos bildete. Den 45-jährigen Rumänen hat der 63-jährige Mourinho in der Vergangenheit sogar als eines seiner „Kinder“ bezeichnet.

Real-Trainer Jose Mourinho
Real-Trainer Jose Mourinho(Bild: AFP/THOMAS COEX)

Während Inter 2026/27 noch makellos ist, musste Real am vergangenen Wochenende mit dem 0:1 gegen Betis Sevilla einen ersten Rückschlag hinnehmen. Starstürmer Kylian Mbappe scheiterte vom Elfmeterpunkt, während sein Inter-Pendant Lautaro Martinez beim 3:2-Erfolg über SSC Napoli mit einem Doppelpack glänzte. Inter hat Real in diesem Jahrtausend allerdings noch nicht besiegen können. Zuletzt gelang das im November 1998, als die Mailänder um Ronaldo die Gäste mit 3:1 bezwangen. Seitdem gab es 4 Niederlagen, in insgesamt 19 Duellen stehen bei 2 Remis 7 Siege für Inter 10 für Real entgegen.

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