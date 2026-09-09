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Nur noch 18 Grad

Temperatursturz: Herbst macht im Westen den Anfang

Österreich
09.09.2026 05:00
Sommer im Osten, Regen im Westen: Österreich erlebt am Mittwoch einen Wettersturz.
Sommer im Osten, Regen im Westen: Österreich erlebt am Mittwoch einen Wettersturz.(Bild: kanuaq - stock.adobe.com)
Porträt von Hannah Tilly
Von Hannah Tilly

Der Sommer bekommt am Mittwoch noch einmal die große Bühne – zumindest im Osten. Während dort am Mittwoch zunächst die Sonne scheint und bis zu 31 Grad möglich sind, zieht im Westen bereits in den Morgenstunden eine Kaltfront auf. Sie bringt Regen, Gewitter und deutlich kühlere Temperaturen.

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Im Westen geht es früh los: Erste Schauer und Gewitter ziehen bereits am Morgen auf. Die dichten Wolken breiten sich im Tagesverlauf weiter nach Osten aus. Spätestens am Abend erreicht die Front auch das Burgenland.

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Bis dahin kann der Osten noch einmal richtig aufdrehen. Bei mäßigem bis lebhaftem Südwind sind dort 25 bis 31 Grad möglich. Ganz im Osten wird es am wärmsten.

Dann ist es allerdings vorbei mit der Sommeridylle. Mit der Kaltfront dreht der Wind auf West und frischt lebhaft bis kräftig auf. Dazu breiten sich Regen und Gewitter aus.

Während im Osten also noch einmal die Sonnencreme zum Einsatz kommt, braucht man im Westen bereits die Regenjacke. Die Temperaturen schaffen dort am Nachmittag nur noch 18 bis 24 Grad. In der Früh liegen die Werte österreichweit bei 12 bis 19 Grad.

Ein Wettertag also, der gleich zwei Jahreszeiten serviert: Sommer im Osten, Herbstgefühle im Westen.

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