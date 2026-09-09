Temperatursturz: Herbst macht im Westen den Anfang

Der Sommer bekommt am Mittwoch noch einmal die große Bühne – zumindest im Osten. Während dort am Mittwoch zunächst die Sonne scheint und bis zu 31 Grad möglich sind, zieht im Westen bereits in den Morgenstunden eine Kaltfront auf. Sie bringt Regen, Gewitter und deutlich kühlere Temperaturen.