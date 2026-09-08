„Sozialhilfe neu“: NGOs befürchten Einschnitte

„Die Sozialhilfe ist das letzte Netz, das halten muss, wenn alles andere versagt. Ihr oberstes Ziel muss die Bekämpfung von Armut sein. Viele Menschen, die heute auf Sozialhilfe angewiesen sind, können sich schon jetzt das Leben kaum leisten. Eine Reform darf ihre Situation nicht noch weiter verschärfen“, betont Caritas-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler. Doch genau das wird von den beiden Organisationen befürchtet.