„Bin vom Gipfel der Welt hart am Boden gelandet!“

Die letzten Transfermärkte schließen ihre Pforten – langsam muss sich der GAK damit abfinden, dass die heiße WM-Aktie Jacob Italiano (Transferwert vor der WM 600.000 €) diesen Herbst nicht den erhofften Geldregen einbringen wird. Der Muskelbündelriss zerstörte vorerst die Träume des 7-fachen australischen Nationalspielers, der nun unter Gerald Scheiblehner einen neuen Anlauf nimmt.
„Ich wünsche mir aus sportlicher Sicht, dass Jacob Italiano beim GAK bleibt“, sagt Gerald Scheiblehner, „aber es gibt auch eine wirtschaftliche Sicht. Sollte sich noch etwas ergeben, wo alle Parteien profitieren, kann sich noch etwas tun, aus heutiger Sicht aber glaub ich, dass dies nicht mehr passiert. Ich hab auch ein Gespräch mit Jacob gehabt, dass er nicht das Gefühl hat, dass wir ihn weg haben wollen. Er kann sportlich ein ganz wichtiger Mann für uns sein. Er wirkt wieder recht fit und gegen Altach ist er im Kader sicher dabei.“
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