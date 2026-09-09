Sofie Royer: Das Insekt, das im Harz gefangen ist

Produziert haben das Album u.a. große Namen wie Matt Cohn (Charli XCX), Jorgen Odegard (Sabrina Carpenter) oder Eli Hirsch (Suki Waterhouse). So ein Aufmarsch an großen Namen schadet dem Produkt doch gewiss auch nicht?

Ich habe vor diesem Album relativ wenig mit externen Produzenten gearbeitet - etwa mit Maximilian Walch, der den Vorgänger „Young Girl Forever“ koproduziert hat. Überwiegend mache ich das selbst und die Songs „Auto“ und „Sold Out The Jazz Club“ hat Markus Windisch produziert. Es gab Anfragen und Interesse von den drei genannten Herren und ich respektiere ihre Arbeit sehr. Besonders Jorgen und Eli habe ich ins Herz geschlossen, mit Matt habe ich nur einen Song gemacht, wir waren etwa zwei Stunden lang zusammen im Studio. Ich bin so ein Sturschädel, dass es normal nicht viel Unterschied macht, wer jetzt Hand an ein Lied legt, aber man lernt immer dazu. Sie alle haben mir Produktionstricks gezeigt, die mir weitergeholfen haben. Das alles geschieht aus künstlerischen und nicht aus monetären Gründen. Wenn man sich meine Karriere so anschaut, sieht man schnell, dass ich recht wenig nach Geschäftsträchtigkeit entschieden habe.