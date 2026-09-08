Viktoria mit Sensationssieg – Donau überrascht!

Mit einem fulminanten 5:1-Sieg gegen Aufsteiger Scheiblingkirchen zeigte Wiener Viktoria in der Regionalliga Ost groß auf. Ebenfalls stark: Donau siegt bei Oberwart mit 2:0. Marchfeld Donauauen setzte sich gegen Meister Gloggnitz mit 3:2 durch. Die Highlights der Runde gibt es im Video.