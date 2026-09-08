Kalt erwischt Weißenstein in allerletzter Minute

Im Nachbarschaftsduell zwischen Stockenboi und der SG Weißenstein/Töplitsch ging es hin und her, wobei die Gäste durch Chris Ebner zweimal vorlegten. Für Gesprächsstoff sorgte vor allem der Elfmeter, der in der 52. Minute zum 2:1 für Weißenstein führte. Als die Gäste schon wie der Sieger aussahen, stieg Sandro Kalt nach einer Ecke in der 92. Minute am höchsten und köpfte Stockenboi doch noch zum 2:2. Die Stimmen nach dem Spiel zeigten: Mit der Punkteteilung konnten letztlich beide Seiten gut leben.