Kalt erwischt Weißenstein in allerletzter Minute

Ein Kopfball in Minute 92 rettet Stockenboi im „Spiel der Runde“ einen Punkt, Bodensdorf entscheidet den Kracher durch Standards und in Gallizien muss sogar der Trainer ins Tor. Dazu gibt’s klare Worte in Sittersdorf – und eine neue Runde bei „Ein Gu(n)ter Tipp“.
Im Nachbarschaftsduell zwischen Stockenboi und der SG Weißenstein/Töplitsch ging es hin und her, wobei die Gäste durch Chris Ebner zweimal vorlegten. Für Gesprächsstoff sorgte vor allem der Elfmeter, der in der 52. Minute zum 2:1 für Weißenstein führte. Als die Gäste schon wie der Sieger aussahen, stieg Sandro Kalt nach einer Ecke in der 92. Minute am höchsten und köpfte Stockenboi doch noch zum 2:2. Die Stimmen nach dem Spiel zeigten: Mit der Punkteteilung konnten letztlich beide Seiten gut leben.
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