Erster großer Auftritt nach Trennung war in Wien

Sie waren fast zwei Jahrzehnte verheiratet – am Montag wurde ihr überraschendes Ehe-Aus bekannt: Doch Annemarie (48) und der um ein Jahr ältere Wayne Carpendale werden wohl auch weiterhin gemeinsam in der Öffentlichkeit zu sehen sein. Wie am Dienstag in Wien.
Mit den Worten „Wir sind glücklich. Wir leben unter einem Dach. Wir sind eine Family. Wir sind gerade nicht zusammen“ gaben Wayne und Annemarie Carpendale ihre Trennung auf Instagram bekannt.
Nach 19 Ehejahren gehen sie getrennte Wege, bleiben einander aber in vielerlei Hinsicht verbunden. Etwa durch ihren achtjährigen Sohn, mit dem sie nach wie vor gemeinsam in München leben.
Moderierten in der Hofburg
Auch sonst scheinen die Carpendales als Team immer noch gut zu funktionieren. Das bewiesen sie bei der Charity-Gala „Kids Future Unlocked“ zugunsten der St.-Anna-Kinderkrebsforschung, die sie gemeinsam in der Wiener Hofburg moderierten.
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