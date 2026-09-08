Immo-Firma pleite: 1,2 Millionen Euro Schulden

Die Schuldnerin ist als Projektgesellschaft tätig. Das Unternehmen beschäftigt keine Mitarbeiter, heißt es dazu vonseiten des Kreditschutzverbandes KSV. „Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben.“ Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz sei von der Schuldnerin bei Gericht eingebracht worden.