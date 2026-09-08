Akku, Trockner und Zigarette als „Brandstifter“

Der Kühlschrank, der nicht ordentlich eingebaut ist und heiß läuft, der Trockner, der wegen Fusseln Feuer fängt oder der Akku im (billigen) E-Scooter, der sich entzündet: Oft sind es elektrische Geräte, welche einen Brand verursachen. 96 Brandfälle – davon 82 im zivilen Bereich – mit einem Gesamtschaden von mehr als 10,95 Millionen Euro führt das Landesfeuerwehrkommando für 2025 an. Nicht erfasst sind dabei kleinere Brände mit einem Schaden unter 2000 Euro.