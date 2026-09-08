Wie Wien bei Flut „trockene Füße behalten“ soll

Zum Ende des Sommers steigt das Risiko von Starkregen mit jedem Tag. Seit der Rekordflut von 2024 hat Wien aufgerüstet, um solche Ereignisse bewältigen zu können. Doch auch der größte Kanal kann nicht alles schlucken. Die „Krone“ hat sich angesehen, wie Wien für den Notfall rüstet.
Wien-Kanal-Chef Andreas Illmer ist, ganz der Vorarlberger, kein Mann vieler Worte. Er und seine rund 500 Mitarbeiter hätten eigentlich nur zwei Aufgaben: „Gewässer rein halten und schauen, dass die Leute trockene Füße behalten.“ Um Letzteres geht es immer öfter, vor allem wenn die Hitze aus der Stadt verschwindet und das Risiko extremer Niederschläge täglich steigt – die Bilder vom September 2024 hat jeder noch im Kopf.
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