Wie Wien bei Flut „trockene Füße behalten“ soll

Wien-Kanal-Chef Andreas Illmer ist, ganz der Vorarlberger, kein Mann vieler Worte. Er und seine rund 500 Mitarbeiter hätten eigentlich nur zwei Aufgaben: „Gewässer rein halten und schauen, dass die Leute trockene Füße behalten.“ Um Letzteres geht es immer öfter, vor allem wenn die Hitze aus der Stadt verschwindet und das Risiko extremer Niederschläge täglich steigt – die Bilder vom September 2024 hat jeder noch im Kopf.