Bekannte Kaffeerösterei muss endgültig schließen

Das Handelsgericht in Wiener Neustadt hat am Dienstag das Ende der insolventen Kaffeerösterei Helmut Sachers Kaffee GmbH besiegelt. Das Unternehmen wurde konkursgerichtlich geschlossen. Alle Fahrnisse wurden bereits verwertet.
Das Unternehmen, das neben einer Coffee Lounge in Wien und der Rösterei auch den Import und Export von Kaffee- und Teespezialitäten sowie den Verkauf von Zubehör und gewerblichen Gastronomiegeräten betrieb, schlitterte im Juli 2026 in die Pleite. Das Handelsgericht in Wiener Neustadt stimmte einem Konkursverfahren mit Eigenverwaltung zu.
22 Dienstnehmer betroffen
Nun teilte der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mit, dass bei einer Prüfungstagsatzung am Dienstag die Schließung des Unternehmens fixiert wurde: „Zum Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung beschäftigte das Unternehmen 22 Dienstnehmer. Mittlerweile wurden sämtliche Dienstverhältnisse beendet und der Geschäftsbetrieb vollständig eingestellt.“
Zu den Abnehmern der Produkte der 1929 gegründeten Firma gehörten besonders Gastronomiebetriebe, Hotels und der Lebensmittelgroßhandel. Im Konkursverfahren wurden Forderungen in Höhe von insgesamt rund EUR 4,6 Millionen Euro angemeldet. Davon wurden rund EUR 4,3 Millionen anerkannt, so der AKV.
Der Wiener Standort wurde bereits geräumt und an die Vermieterin zurückgestellt. Für die Räumlichkeiten hat die Eigentümerin bereits ein Nachmieter gefunden haben. Auch die Zentrale in Oeynhausen soll nun geräumt werden.
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