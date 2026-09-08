Bekannte Kaffeerösterei muss endgültig schließen

Das Unternehmen, das neben einer Coffee Lounge in Wien und der Rösterei auch den Import und Export von Kaffee- und Teespezialitäten sowie den Verkauf von Zubehör und gewerblichen Gastronomiegeräten betrieb, schlitterte im Juli 2026 in die Pleite. Das Handelsgericht in Wiener Neustadt stimmte einem Konkursverfahren mit Eigenverwaltung zu.