Nach Kratky jetzt Rock! Ö3 verliert Kultstimme

Berufliche Zukunft für Rock steht schon fest

Elke Rock, die in Niederösterreich lebt, Mutter eines Sohnes ist und als begeisterte Triathletin gilt, will sich nun voll und ganz ihrer neuen Aufgabe widmen. Unter der Marke „ROCKstar Coaching“ bietet sie Trainings für Auftritt, Stimme und Wirkung an – eine logische Weiterentwicklung für eine Frau, die fast zwei Jahrzehnte im Rampenlicht stand.