Wolfgang Fasching feiert seine vielen Grenzgänge

Vor genau 30 Jahren stand der gebürtige Steirer erstmals am Start des legendären „Race Across America“. Mehr als 5000 Kilometer quer durch die USA – und der Auftakt zu einer Erfolgsgeschichte: Achtmal nahm Fasching am Rennen teil, dreimal gewann er und bei jeder Teilnahme schaffte er es aufs Podest. Später folgten weitere Grenzerfahrungen: die Besteigung des Mount Everest, Expeditionen rund um den Globus und die Nonstop-Durchquerung Russlands.