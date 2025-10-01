Nach Kratky & Co.: Das sind die neuen ORF-Stars

Konferenz LIVE: Newcastle und Qarabag in Führung
Champions League
Das Aus von Publikumslieblingen wie Robert Kratky, Christa Kummer oder Thomas Brezina hat in den vergangenen Wochen bei den TV-Zusehern für Aufregung gesorgt. Doch am Küniglberg stehen die Stars von morgen schon in den Startlöchern. Wir stellen Ihnen einige davon vor.
Wenn man über Jahrzehnte dieselben Gesichter im Fernsehen sieht oder dieselben Stimmen im Radio hört, kann sich schon Wehmut einstellen, wenn die Publikumslieblinge plötzlich nicht mehr da sind – das hat die Reaktion der TV-Zuseher auf die Abschiede von Christa Kummer, Robert Kratky oder Thomas Brezina kürzlich deutlich gezeigt.
