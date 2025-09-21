Kratky: „Nicht geschafft, die Rettung zu rufen“

„Nicht geschafft, die Rettung zu rufen“

„Ich hab mein ganzes Leben dem Job gewidmet“, sagt Robert Kratky rückblickend. Doch eine Erfahrung vor fünf Jahren brachte ihn zum Nachdenken: „Als ich die ganze Nacht auf dem Küchenboden gesessen bin und es nicht geschafft habe, die Rettung zu rufen, obwohl mein Handy nur einen halben Meter von mir weggelegen ist, hab ich gewusst, dass ich es übertrieben hab. Und deswegen war das jetzt nur eine logische Konsequenz, dass ich gehe.“