Kabarettist Heidelbeerhugo macht auf Gangster

Der Titel ist dabei Programm: „Ein Gangster mags clean“. Das Lied hatte er bereits auf der Bühne präsentiert und wurde danach offenbar immer wieder gefragt, wo man es denn hören könne. Nun gibt es die Antwort: Ab 7. September (heute Mitternacht) ist der Song auf den gängigen Streaming-Plattformen verfügbar. Und weil ein echter Gangster-Auftritt natürlich auch Bilder braucht, gibt es gleich ein eigenes Musikvideo dazu.