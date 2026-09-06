Kabarettist Heidelbeerhugo macht auf Gangster

Was tun, wenn der Nachwuchs daheim den großen Gangster mimt, Mutti aber weiterhin den Wäscheservice übernimmt und Papa Chauffeur spielt? Der Wiener Kabarettist Heidelbeerhugo liefert geplagten Teenie-Eltern jetzt zumindest den passenden Soundtrack dazu.
Normalerweise bringt Michael Bauer alias Heidelbeerhugo sein Publikum mit Pointen zum Lachen. Jetzt versucht er sich zusätzlich am Mikrofon – und macht aus einem Song seines ersten Kabarettprogramms „Was frag ich auch so blöd?“ kurzerhand eine richtige Nummer.
Der Titel ist dabei Programm: „Ein Gangster mags clean“. Das Lied hatte er bereits auf der Bühne präsentiert und wurde danach offenbar immer wieder gefragt, wo man es denn hören könne. Nun gibt es die Antwort: Ab 7. September (heute Mitternacht) ist der Song auf den gängigen Streaming-Plattformen verfügbar. Und weil ein echter Gangster-Auftritt natürlich auch Bilder braucht, gibt es gleich ein eigenes Musikvideo dazu.
Ein Song für geplagte Teenie-Eltern
Ganz ernst ist der Ausflug ins Rap-Geschäft freilich nicht gemeint. Vielmehr nimmt Heidelbeerhugo mit einem Augenzwinkern jene Jugendlichen aufs Korn, die sich daheim gerne schon als harte Kerle inszenieren – während im Hintergrund noch der volle Elternservice läuft.
Denn was wäre ein Gangsterleben ohne Zimmerservice, Wäsche und persönlichen Fahrdienst? Hinter dem vermeintlich coolen Leben stehen schließlich nicht selten Mama als „Housekeeping“ und Papa als Chauffeur. Passend zum Schulstart widmet der Kabarettist seinen Song deshalb ausdrücklich allen Eltern, die im täglichen Teenager-Wahnsinn gelegentlich an ihre Grenzen stoßen.
Wenn gar nichts mehr hilft …
Seit 2023 ist Heidelbeerhugo auf Österreichs Kabarettbühnen unterwegs. Nun darf also auch ein bisschen Hip-Hop in seinem Lebenslauf stehen.
Und sollte der Nachwuchs in den nächsten Wochen das eigene Zimmer wieder einmal mit einem Gangster-Versteck verwechseln, gibt es zumindest musikalische Unterstützung aus Wien: „Ein Gangster mags clean“ – möglicherweise der erste Rap-Song, bei dem Eltern besonders kräftig mitnicken.
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