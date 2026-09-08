6-Gänge-Dinner im Loca Casual Fine Dining gewinnen

Sechs Gänge, überraschende Kreationen und die passende Begleitung im Glas: Am 7. Oktober dreht sich im Wiener Loca Casual Fine Dining alles um außergewöhnlichen Genuss. Im Rahmen der „Crémant Connection“ wartet ein besonderer Abend auf Feinschmecker – und mit der „Krone“ können Sie jetzt eines von zwei exklusiven Dinner-Erlebnissen gewinnen.
Casual Fine Dining ohne steife Atmosphäre – dafür steht das Loca im Herzen Wiens. In der Küche treffen hochwertige österreichische Produkte auf asiatische Inspirationen. Serviert wird nicht einfach ein klassisches Menü nach Wahl, sondern ein Chef‘s Choice Tasting-Menü: Die Küche entscheidet, welche Kreationen an diesem Abend auf den Teller kommen.
Am Mittwoch, 7. Oktober , bekommt der Genussabend einen zusätzlichen prickelnden Akzent. Bei der „Crémant Connection“ können von 17 bis 19 Uhr alle fünf Crémants von Vollgut verkostet werden. Dazu gibt es kleine Kostproben aus der neuen Küche des Loca. Die Verkostung ist kostenlos, eine Anmeldung dafür ist erforderlich. Ab 19 Uhr geht der Abend im Restaurant mit dem Dinner weiter.
Sechs Gänge voller Überraschungen
Beim anschließenden Casual Fine Dining übernimmt die Küche die Regie. Auf die Gäste wartet ein 6-Gänge-Chef‘s-Choice-Menü, bei dem Überraschung ausdrücklich Teil des Konzepts ist. Klare Aromen, moderne Kombinationen und asiatische wie österreichische Einflüsse sollen dabei für ein besonderes Geschmackserlebnis sorgen. Und natürlich darf bei diesem Abend auch die passende Begleitung nicht fehlen: Je nach Vorliebe werden die Speisen mit Crémant, Wein oder einer alkoholfreien Alternative begleitet.
Mitmachen und gewinnen
Für alle, die sich diesen besonderen Genussabend nicht entgehen lassen möchten, gibt es jetzt die Chance auf einen kulinarischen Gewinn. Die „Krone“ verlost zwei exklusive Dinner-Erlebnisse für den 7. Oktober im Loca in Wien. Der Gewinn umfasst jeweils: ein 6-Gänge-Casual-Fine-Dining-Chef‘s-Choice-Menü inklusive passender Crémant-, Wein- oder alkoholfreier Begleitung. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 28. September, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone kocht“-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen erhalten SIe hier.