6-Gänge-Dinner im Loca Casual Fine Dining gewinnen

Mitmachen und gewinnen

Für alle, die sich diesen besonderen Genussabend nicht entgehen lassen möchten, gibt es jetzt die Chance auf einen kulinarischen Gewinn. Die „Krone“ verlost zwei exklusive Dinner-Erlebnisse für den 7. Oktober im Loca in Wien. Der Gewinn umfasst jeweils: ein 6-Gänge-Casual-Fine-Dining-Chef‘s-Choice-Menü inklusive passender Crémant-, Wein- oder alkoholfreier Begleitung. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 28. September, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.