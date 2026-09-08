Warum ein Teppich einen Messer-Mord verhinderte

Zu dem Mordversuch kam es Mitte März in einem Wohnhaus in Graz-Gösting, das die 48-Jährige gemeinsam mit ihrer Mutter bewohnte. Seit über zehn Jahren ist das Obergeschoß untervermietet. Probleme mit dem Untermieter gab es noch nie. Doch weil die gebürtige Kärntnerin offensichtlich schon seit vielen Jahren mit verschiedenen Drogen- und Medikamentenabhängigkeiten zu kämpfen hat, entwickelte sie eine Art Verfolgungswahn.