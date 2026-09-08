Culk: Soundtrack zum Leben in einer Großstadt

Zur Identitätsfindung gehört das Erwachsenwerden automatisch dazu. Die Musikerinnen wurden das im Gleichschritt mit der Entwicklung der Band. „Wir haben dabei gelernt, wie wir als Individuen, aber auch kollektiv in der Gruppe agieren.“ Einen neuen Zugang wagte man auch beim Produktionsteam. Statt Wolfgang Lehmann saß Leyya- und My Ugly Clementine-Musikerin Sophie Lindinger hinter den Reglern. „Sophie hat eine andere Soundwelt als Wolfy, aber wir haben mit beiden großartig zusammengearbeitet“, freut sich Drummer Christoph Kuhn, „wir gehen für gewöhnlich schon mit fertigen und geschliffenen Songs ins Studio. Da ist normalerweise nichts mehr so halb. Mit Sophie haben wir jedenfalls eine tolle neue Option für unsere Klangwelt dazugewonnen.“ Dass die Veränderungen im Sound nicht austreibend sind, gibt die Band unvermittelt zu. „Wir sind immer noch eine Nischeband und für die Hörer in der Nische werden die Unterschiede schon markant sein“, so Blindhofer, „wir können auch deshalb selbstbewusster agieren, weil wir uns unseren Platz in der Musikwelt erarbeitet haben.“