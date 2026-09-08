Parteien, hört die Signale – sonst ist es zu spät

Was für eine Watschn für die Regierenden – die Wähler in Deutschland laufen jetzt auch wie schon länger in Österreich in ungeahnten Scharen nach rechts.
So laut wie jetzt waren die Alarmsignale für die etablierten Parteien noch nie. Aber die Vertreter von CDU/CSU und SPD wie bei uns ÖVP und SPÖ mögen nicht so tun, als hätten sie zuvor keine gehört. Entweder wollten sie diese überhören oder fanden nicht ausreichend Kraft, Konsequenzen daraus zu ziehen. Und irgendwann ist es dann einmal zu spät
Das Wahlergebnis in Ostdeutschland ist ein mehr als klares Zeichen, Wahlforscher bestätigen, was auch AfD-Chefin Alice Weidel formuliert: Es besteht ein massives Verlangen nach einem Politikwechsel. Und je länger die laut rechter Definition „Systemparteien“ nicht ausreichend darauf reagieren, umso massiver wird der Denkzettel der Wähler ausfallen.
Sachsen-Anhalt beweist zudem, was wir in Österreich wissen: Als schwach wahrgenommene Bundespolitik fällt Landespolitikern auf den Kopf. Was in den Augen der Wähler die Regierungsspitzen in Berlin falsch machen, müssen ihre Parteikollegen in den Ländern ausbaden – im Nachbarland schon jetzt. Bei uns planmäßig erst mit Beginn in einem Jahr. Dann kommen Oberösterreich, Tirol, Niederösterreich und Kärnten in kurzer Folge dran.
Geht es in Wien so weiter, dann heißt es für die ÖVP- und SPÖ(-Noch)-Granden in Linz, Innsbruck, Klagenfurt und St. Pölten „Gute Nacht!“
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