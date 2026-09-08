Parteien, hört die Signale – sonst ist es zu spät

So laut wie jetzt waren die Alarmsignale für die etablierten Parteien noch nie. Aber die Vertreter von CDU/CSU und SPD wie bei uns ÖVP und SPÖ mögen nicht so tun, als hätten sie zuvor keine gehört. Entweder wollten sie diese überhören oder fanden nicht ausreichend Kraft, Konsequenzen daraus zu ziehen. Und irgendwann ist es dann einmal zu spät