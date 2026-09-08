Falsches Preispickerl führte zu Nazi-Fund im Auto

Brisante Funde im Fahrzeug

Bei der anschließenden Kontrolle kamen weitere Ungereimtheiten ans Licht. Die Männer hatten Ausweise und Kreditkarten bei sich, die ihnen nicht gehörten. Daher wird auch wegen des Verdachts der Urkundenunterdrückung ermittelt. Außerdem stellten die Beamten eine verbotene Stahlrute sowie NS-Devotionalien sicher. Einer der Verdächtigen saß mit nacktem Oberkörper im Auto und trug laut Polizei ein einschlägiges Tattoo. Gegen einen anderen Mann bestand ein Aufenthaltsverbot.