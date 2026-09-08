34 Grad! Der Dienstag wird zum großen Hitzefinale

Noch ein letztes Mal bis zu 34 Grad

Richtig heiß wird es bei den Temperaturen. In der Früh liegen die Werte noch zwischen 11 und 18 Grad, doch danach geht es steil bergauf. Die Höchstwerte erreichen 26 bis 34 Grad. Die heißesten Regionen liegen dabei im Osten und Nordosten. Dort könnte der Dienstag noch einmal echtes Hochsommer-Feeling bringen.