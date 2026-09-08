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Kaltfront nähert sich

34 Grad! Der Dienstag wird zum großen Hitzefinale

Österreich
08.09.2026 05:00
Hitzefinale mit bis zu 34 Grad: Am Dienstag wird noch einmal kräftig geschwitzt.
Hitzefinale mit bis zu 34 Grad: Am Dienstag wird noch einmal kräftig geschwitzt.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Österreich darf sich noch einmal auf einen echten Sommer-Hitzetag freuen. Viel Sonne begleitet uns durch den Tag, und die Temperaturen klettern ordentlich nach oben. Doch die Hitze hält nicht mehr lange an – denn die Kaltfront steht bereits vor der Tür.

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Nach einem meist sonnigen Start zeigen sich am Dienstag ab Mittag vor allem über den Bergen zunehmend Quellwolken. Größtenteils bleiben diese aber flach und harmlos – der Sonnenschein lässt sich davon kaum die Laune verderben.

Ein kleines Gewitter-Risiko bleibt allerdings. Vor allem an der Alpensüdseite und im Westen können sich lokal gewittrige Schauer entwickeln. Flächendeckend wird daraus aber kein Unwetter-Spektakel.

Auch beim Wind bleibt es zunächst entspannt: Er weht schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen.

Noch ein letztes Mal bis zu 34 Grad
Richtig heiß wird es bei den Temperaturen. In der Früh liegen die Werte noch zwischen 11 und 18 Grad, doch danach geht es steil bergauf. Die Höchstwerte erreichen 26 bis 34 Grad. Die heißesten Regionen liegen dabei im Osten und Nordosten. Dort könnte der Dienstag noch einmal echtes Hochsommer-Feeling bringen.

Doch der Dienstag dürfte auch zum großen Hitzefinale werden: Es ist der heißeste Tag der Woche – und gleichzeitig das letzte große Aufbäumen des Sommers.

Denn schon am Mittwoch macht sich von Westen her eine Kaltfront breit. Während es im Osten zunächst noch sonnig und teilweise heiß bleibt, ziehen von Westen immer mehr Wolken, Schauer und Gewitter auf. Am Nachmittag regnet es in der Westhälfte und im Norden schließlich länger anhaltend. Mit der Kaltfront dreht der Wind auf West und frischt deutlich auf.

Dann heißt es bald: Schluss mit der Hitze! Die Temperaturen gehen ab Mitte der Woche in ganz Österreich spürbar zurück.

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