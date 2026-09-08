Geschwister trafen sich erstmals nach 80 Jahren

Die Mutter gab sie kurz nach der Geburt zur Adoption frei, beide Geschwister wussten praktisch nichts voneinander. Und doch spürte eine Salzburgerin nun nach fast 80 Jahren ihren verschollenen Bruder in den USA auf. Die „Krone“ kennt die Hintergründe der unglaublichen Geschichte ...
Ernst – vielleicht aber auch Erich. Geboren rund um das Jahr 1948 in Salzburg und kurz darauf von einer US-Familie aufgenommen und in deren Heimat gebracht. Mehr wusste Ernestine Leidl lange Zeit nicht über ihren Bruder. „Unsere Mutter war eine einfache Magd, hat ihre drei Kinder nach der Geburt allesamt zur Adoption freigegeben“, sagt die Flachgauerin.
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