Geschwister trafen sich erstmals nach 80 Jahren

Ernst – vielleicht aber auch Erich. Geboren rund um das Jahr 1948 in Salzburg und kurz darauf von einer US-Familie aufgenommen und in deren Heimat gebracht. Mehr wusste Ernestine Leidl lange Zeit nicht über ihren Bruder. „Unsere Mutter war eine einfache Magd, hat ihre drei Kinder nach der Geburt allesamt zur Adoption freigegeben“, sagt die Flachgauerin.