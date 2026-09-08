„Die Solidarität unserer Fans hat uns gerettet“

Ermittler haben eine Spur

„Man ist dagegen machtlos. Wir arbeiten ein Jahr lang an dem Festival. 100 Freiwillige haben die vier Wochen davor alles aufgebaut. So eine Aktion muss für den Anrufer Konsequenzen haben“, versteht Veranstalter Johann Gattermaier noch immer nicht, warum jemand so etwas macht. Wer hinter dem Anruf steht, sei noch nicht endgültig geklärt. „Ich bin im Kontakt mit der Polizei. Es gibt auch eine Spur, die Ermittlungen werden aber wohl noch länger dauern“, so Gattermaier, der mittlerweile aber wieder positiver in die Zukunft blickt.