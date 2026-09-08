Das beliebte Festival im Innviertel musste vor genau einem Monat nach einer anonymen Bombendrohung geräumt werden und stand vor dem Aus. Doch die loyalen Fans wollten das nicht zulassen und unterstützten die Veranstalter mit Spenden. Jetzt ist fix: Das Free Tree Festival soll auch kommendes Jahr stattfinden.
„In zwei Stunden wird eine Bombe hochgehen!“ Vor exakt einem Monat meldete sich ein anonymer Droher gleich mehrmals mit verzerrter Stimme am Informationshandy des Free Tree Open Air in Taiskirchen im Innkreis. Das Programm musste daraufhin abgebrochen und das gesamte Festivalgelände geräumt werden.
3000 Menschen wurden innerhalb weniger Minuten von den Einsatzkräften ohne große Aufregung vom Gelände gebracht. Gefunden wurde nichts, und erst am nächsten Tag konnte das Programm wieder aufgenommen werden.
Ermittler haben eine Spur
„Man ist dagegen machtlos. Wir arbeiten ein Jahr lang an dem Festival. 100 Freiwillige haben die vier Wochen davor alles aufgebaut. So eine Aktion muss für den Anrufer Konsequenzen haben“, versteht Veranstalter Johann Gattermaier noch immer nicht, warum jemand so etwas macht. Wer hinter dem Anruf steht, sei noch nicht endgültig geklärt. „Ich bin im Kontakt mit der Polizei. Es gibt auch eine Spur, die Ermittlungen werden aber wohl noch länger dauern“, so Gattermaier, der mittlerweile aber wieder positiver in die Zukunft blickt.
Wir haben den klaren Auftrag bekommen, dass wir weitermachen sollen. Diese enorme Unterstützung hat sich wirklich niemand zu erträumen gehofft.
Johann Gattermaier, Veranstalter
Über 700 Leute spendeten Geld
Die Veranstalter haben im Internet eine Sammelaktion aufgrund der entgangenen Einnahmen gestartet. Bis Montagmittag hatten sich 777 Spender daran beteiligt. Insgesamt kamen mehr als 35.000 Euro zusammen. „Es ist ein Wahnsinn. Die Solidarität unserer Fans hat uns gerettet. Auch viele Sponsoren und Partner sind uns sehr entgegengekommen. DJs und Bands haben sogar gratis gespielt. Diese ganze Unterstützung gibt wieder Motivation“, freut sich Gattermaier.
In den kommenden Wochen will man die Fans mit einem Termin für das kommende Jahr überraschen. „Wir haben den klaren Auftrag bekommen, weiterzumachen. Wir werden uns auch etwas für alle Spender ausdenken“, verspricht der Veranstalter.
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